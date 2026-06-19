6月18日、モデルで実業家のローラがInstagramを更新。手がけるファッションブランド「StudioR330」の終了を発表したが、その報告写真での姿が注目を集めている。ローラは投稿で、約10年暮らした米ロサンゼルスでの生活を振り返りながら、ブランドを支えてきてくれたファンに感謝の気持ちをつづった。《日本の山奥で土に触れ、田んぼや畑を耕しながら、昔から受け継がれてきた文化や知恵、職人の手仕事に日々心を動かされていま