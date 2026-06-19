きっかけは大殺界Ｎｅｔｆｌｉｘで話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』、皆さんはご覧になっただろうか。’00年代初頭、テレビ番組などで一世を風靡(ふうび)した占い師・細木数子さんの半生をモデルに描いたドラマだ。どこまで事実に即しているかは不明だが、「あれでもかなり抑えた内容」「実際はもっと激動の人生だった」、なんていう声も聞かれるからたまらない。というのも細木数子さんは私の世代にとって、強烈に記憶に残ってい