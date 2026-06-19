俳優ショーン・ペンが、2021年の米議会議事堂襲撃事件に巻き込まれた警察官を描く映画の監督・脚本を担当することが明らかになった。ワーナー・ブラザースが製作し、「世界にひとつのプレイブック」(2013年)のブラッドリー・クーパーが主役として交渉中だが、契約にはまだ至っていない。「ワン・バトル・アフター・アナザー」(2025年)の演技が記憶に新しいショーン