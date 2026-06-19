高松東警察署 高松東警察署によりますと、19日午後0時20分ごろ、香川県三木町井上の県道で、乗用車が電柱に衝突しました。けが人はいません。 この事故の処理のため、高松市牟礼町原の県道38号線の「王子権現前交差点」から三木町井上の「さぬき三木IC交差点」までの約3.3kmが午後0時30分から通行止めとなりましたが、午後4時58分に解除されました。