日本銀行は16日の金融政策決定会合で、無担保コールレート翌日物を1.0％程度で推移するよう促す方針を決めた。補完当座預金制度の適用利率は1.0％、基準貸付利率は1.25％とされた。利上げ局面では銀行株が注目されやすい。【こちらも】日銀31年ぶり1％へ利上げ新NISA世代が知るべき業種別の明暗新NISAの成長投資枠で国内個別株を買う投資家にとって、金融株は身近な投資先になりつつある。だが、金利上昇は銀行にとって追い