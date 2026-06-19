おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日(金)に公開されます。この度、世界中で愛される名コンビであるカウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのバズ・ライトイヤーが久々の再会を果たす本編シーンが解禁！ボニーの部屋に帰って来