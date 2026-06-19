19日、新たに上山市と山形市でクマ計3頭が目撃されました。19日午前7時ごろ、上山市狸森の住宅地近くで親子とみられるクマ2頭が目撃されました。また、山形市では午前11時ごろ、八森地内の道路の法面でクマ1頭が目撃されました。