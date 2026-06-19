ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）より、シリーズを代表する名コンビ・ウッディとバズ・ライトイヤーの再会シーンが解禁された。【動画】ウッディとバズが再会する本編クリップ1作目『トイ・ストーリー』が日本で公開されてから30年。世界中で愛され続けてきたウッディとバズが再びスクリーンに帰ってくる。ウッディはかつての持ち主アンディの一番のお気に入りだった保安官のカウボーイ人形で、