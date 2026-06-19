日清食品は合成樹脂の破片が混入しているおそれがあるとして、カップ焼きそばの一部を自主回収すると発表しました。【映像】日清カップ焼きそば28万食回収 樹脂片混入の恐れ回収の対象となるのは「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の賞味期限が9月10日の28万7376食で、出荷エリアは全国です。協力工場で、粉末ソースを投入する設備の一部に不具合があったことが分かりました。設備は修理しましたが、それまでに製