総務省が発表した5月の全国消費者物価指数で、コメ類は3年半ぶりにマイナスとなりました。【映像】5月消費者物価上昇も コメ類3年半ぶりに下落5月の全国消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除き、前の年の同じ月と比べて1.4％上昇しました。原材料価格の高騰などを背景に食料は3.5%上昇しました。また、中東情勢を背景にシンナーなどの外壁塗装費も4.7％上昇しました。一方、コメ類は3年半ぶりにマイナスとなり、4