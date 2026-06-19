千葉・船橋市立船橋高のサッカー部出身ペナルティのヒデ（55）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で日本代表が次に対戦するチュニジアについてコメントした。この日、番組を休んだ恵俊彰の代理MC、八代英輝弁護士が「ヒデさん、見る側としてはどうですか」と質問。ヒデは「僕らは応援するのみですけれども、日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）選手のコメ