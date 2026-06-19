撫でてもらうのが大好きなボーダーコリーさん。飼い主さんが頭を撫でる手を離すと…思った以上にブチギレるまさかの行動が話題になっているのです。 想像以上だった…！コメントが殺到することとなったその光景は記事執筆時点で136万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：犬を撫でている手を離した瞬間→思った以上にブチギレて…まさかの『殴られてしまう