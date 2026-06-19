鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスからブラジル人MFマテウス・ブエノを完全移籍にて獲得したことを発表した。現在27歳の同選手は2025年1月にグアラニFCから清水に加入。Jリーグ初年度からリーグ戦37試合に出場するなど、中盤でその地位を確立すると、明治安田J1百年構想リーグでは18試合に出場した。さらに今シーズンは10番を背負ったが、今夏新天地への挑戦を決めた。即戦力として期待できるマテウス・ブエノは鹿島の公式サ