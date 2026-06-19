FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運忍耐の惑星土星が本格的に定着しストイックな運気となる反面、あなたを応援してくれる幸運の惑星も通過します。四面楚歌だった人も漸くポジティブ思考で行動できるでしょう。また下半期は好きなことや楽しいことを素直に取り入れることが開運テ