FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運運の足を引っ張るヘビーな惑星に睨まれる下半期は一筋縄ではいかない流れに。自分のペースで動けず常にもどかしさも感じがち。また7月、8月はバカンス先でのトラブルや人間関係が不調。あなたも人と関わることにいつも以上にストレスを覚えそう