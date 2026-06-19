FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運新しいもの好きな惑星天王星が双子座に定着する下半期は、新天地へのチャレンジがラッキーテーマ。海外旅行やグルーバルな分野も開運アクション。留学や語学のブラッシュアップ、海外で活用できるライセンス取得などトライしてみては？パワフル