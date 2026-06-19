FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運幸運惑星は去りましたが、8月までは木星の恩恵を授かれる星回りに。予期せぬプレゼントをもらえるなどサプライズも期待できそう。また、8月、9月は、一人旅や読書に励むなどインプットが開運アクション。上半期にやり残したことが整理でき、実