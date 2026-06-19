FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運拡大と幸運の惑星は7月1日から獅子座へ移動。約一年間木星の恩恵を授かる運気がスタートします。あなたが主役となるネットワークが広がったり、いつもと同じ生活をしていても華やかな気分に包まれていきそう。特に7月1日から8月25日はカリスマ