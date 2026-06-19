FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運現実的でシビアな感性を持つ乙女座ですが、スピリチャルな傾向が強まっていきそう。好きな人に寄り添い行動することに心の在処を見出す暗示も。下半期はひらめき力に優れるので、自分の直感を信じて動いていきましょう。下手に多数の人の意見を