FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運下半期は、願望の達成がラッキーワードに。本来受け身スタンスなあなたですがパワフルに自ら夢を叶えるべく行動していきましょう。10月、11月は自分ファーストで物事が進んでいく最強月。部屋のリフォーム、リッチな習い事などでライススタイル