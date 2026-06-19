FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運信頼される人間関係を築くことが下半期のテーマ。また絶対にあなたを裏切らない人物も不可欠に。安易に人を信用せず心にブロックをかけガチな蠍座ですが更にその思考が強まりそう。運気が最強となるのは10月3日から11月22日。腹を割って付き合