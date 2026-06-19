FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運個性を最大限に生かしながら夢や理想を叶えていく下半期の射手座。幸運と拡大の惑星のアシストを受けアグレッシブな日々を過ごしていけそう。11月と12月は思ったが吉日的なアクションが武器となる月。チャレンジしたいことが出てきたら机の上で