FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運下半期は継承のハウスへと拡大の木星が移動します。オンもオフもあなたに何を継いて欲しいということを託されるかもしれません。基本的にはイエスのジャッジを下すことが正解かも。対人面は下手に人間関係の間口を広げるとストレスを溜めそう。