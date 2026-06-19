FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運上半期は不遇な出だしの水瓶座でしたが、下半期は華やかなスタートダッシュを手にできます。またオンもオフも人との繋がりが開運テーマ。特にあなたと境遇や感性が似ている人がラッキーパーソン。推しのサークルやイベントで出会った人などとコ