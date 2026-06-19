FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運下半期の魚座はワイルドなメンタルが強まる星回りに。今まで言われっぱなしだった人は反撃トークを仕返したり、基本は依存心の強い魚座ですが大切な人を自分が守る意識も芽生えていきそう。人付合いの彩りがガラリと変わりますが、あなたの元を