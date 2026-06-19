◆卓球◆ＷＴＴスターコンテンダー・リュブリャナ第１日（１８日・スロベニア）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク３１位の平野美宇が同８３位のＬ・ラコバッチ（クロアチア）を３―０で下し、２回戦に進んだ。昨年の世界選手権個人戦２回戦で敗れた相手に雪辱し、所属が「個人」となって初戦を飾った。昨年の世界選手権個人戦では、２回戦でラコバッチに２―４で敗退。試合後に過呼吸の症状で倒れた。２４年パリ五