◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天の吉井理人監督が１９日、就任後初試合に臨む。チームバスで同日の午後２時３０分過ぎに球場入りした。１７日に新監督就任を発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。楽天の監督として迎える初戦の相手は、昨季まで監督を務めていた古巣・ロッテ。指揮官は「つい最近までは携わった選手たちの成長が楽しみという気持ちでしたけど、そこは割り切ってや