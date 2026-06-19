ニンテンドーミュージアムに新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」が、2026年秋にオープンすることが発表された。【画像】楽しみ！オープンするニンテンドーミュージアムの新たな飲食施設ニンテンドーミュージアムの公式Xでは「フードやデザートなど、さまざまなメニューをお楽しみいただけるよう準備を進めております。オープン日などの詳細は、後日改めてお知らせいたします」と説明し