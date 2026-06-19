乾燥大麻を所持したなどとして麻薬取締法違反罪に問われ、拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を受けた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏが１９日、新シングル「折れない心のメモ」を配信リリースした。この日、ストリーミングサービス「Ｓｐｏｔｉｆｙ」に同曲がアップされた。ソロ曲で曲の長さは３分２８秒に及ぶ。Ｍｉｃｒｏは１１日の判決後、５月末日で所属事務所「株式会社２ＶＯＸ」の取締役を辞任し、退社したこ