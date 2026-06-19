1次リーグE組初戦のキュラソー戦に先発したドイツのGKノイアー＝14日、ヒューストン（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のドイツ代表GKで40歳のノイアー（バイエルン・ミュンヘン）が18日、今大会限りでの代表引退を表明した。ロイター通信が報じた。2024年に一度退いたが、ナーゲルスマン監督に説得されてこのW杯のために復帰を決めていた。14年大会の優勝に貢献するなど長くドイツ代表を支え