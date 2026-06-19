ゴルフの日本女子アマチュア選手権カープレミアは19日、北海道ブルックスCC（パー72）で最終ラウンドが行われ、2打差3位から出た18歳の長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大）が7バーディー、1ボギーの66で逆転、通算12アンダーの276で初優勝した。首位タイから70で回った広吉優梨菜（福岡第一高）が2打差の2位、71だった岩永杏奈（大阪桐蔭高）がさらに1打差の3位に入った。鈴木みなみ（都）と平山心暖（養老）が4位、プロの神