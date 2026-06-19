◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の打線がつながり、逆転に成功した。０―１の３回に先頭の湯浅大内野手（２６）が左翼フェンス直撃の二塁打で出塁すると、１死三塁から浅野翔吾外野手（２１）が中前へ同点適時打。続く皆川岳飛外野手（２３）が左前打で１死一、三塁と好機を広げると、捕逸の間に勝ち越した。さらに育成・笹原操希外野手（２２）、フリアン・ティマ外野手（２１）