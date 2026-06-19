◆米大リーグＲソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズは１８日（日本時間１９日）、公式Ｘで岡本和真内野手（２９）の守備動画をアップ。そこで岡本のオールスターファン出場への投票を呼び掛けた。この日行われた敵地でのレッドソックス戦に「７番・三塁」で先発した岡本。チームが２点リードで迎えた４回裏の守備で、無死二塁から迎えたラファエラのバ