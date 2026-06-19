タレント鈴木奈々（37）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」（深夜2時45分）に出演。今一番好きな芸人を実名告白した。お笑いコンビ、ドンデコルテと女性芸能人が「こじらせ女子の会」と題してトーク。鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて」と切り出すと、「山添さん」と相席スタートの山添寛の名前を挙げた。この日は山添の相方、山崎ケイも出演しており、苦々しげな表情の山崎は「