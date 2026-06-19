昨年ふるさと納税をした人のなかには、6月の給与明細を見て「住民税が思ったほど減っていない」と不安になる人もいるでしょう。特にワンストップ特例を利用した場合、所得税の還付はなく、住民税から控除されるため、給与明細の金額が気になりやすいものです。 ただし、給与明細だけで申請漏れと判断するのは早いかもしれません。本記事では、ふるさと納税後に住民税があまり減っていないと感じた場合の確認方法や、ワンス