アニメ「サザエさん」の磯野家といえば、二世帯で大きな平屋に住んでいるイメージを持つ人もいるでしょう。あの広い家を維持していることを想像して、「きっと金持ちに違いない」と思っている人もいるかもしれません。 もし、波平さんに何かがあって、相続税が課せられることになったら、どれくらいになるのでしょうか。サザエさんの舞台と言われる東京都世田谷区桜新町の土地相場をもとに試算してみました。