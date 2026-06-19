資料ことでんバス 中東情勢による原油価格高騰の影響で、バスやタクシーの事業者は厳しい経営となっています。高松市は、市内に本社を置く事業者に対し、国の事業を活用して支援金を交付します。 対象は、路線バスやコミュニティーバスを運行する事業者3社と、タクシー事業者（法人・個人）140社程度です。支援額は、バスが1系統（路線）45万円、タクシーは法人が1台10万円、個人が5万円です。