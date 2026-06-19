中東情勢を受けて供給の目詰まりが続くシンナーについて、赤沢経済産業相は、メーカーが現場の工務店などに直接販売する仕組みを導入すると発表しました。シンナーや塗料をめぐっては、中東情勢の悪化以降、住宅産業に関わる工務店などから調達が困難との声があがっています。こうした中、赤沢経産相は、メーカーが直接、工務店などに販売する「直販制度」を開始すると発表しました。赤沢経産相「量が､玉（ぎょく）が出てくるとい