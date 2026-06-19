元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが１９日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト生出演。９歳になる長女のサッカーの実力について語った。ＭＣの澤部佑から「澤さんの娘さんはサッカーはやってるんでしたっけ？」と質問されると、澤さんは「やってないです」と即答。それでも「公園でたまにボール蹴ったりはしてます」と明かし、以前、長女のサッカーボールを蹴っている動画を見たという澤部が「うまい