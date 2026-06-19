俳優・舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。日本一ダンディな俳優と称されるまでになったルーツを明かした。【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろしこの日は俳優の舘の女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘り。ダンディ精神の源を聞かれると、舘は「うちのじいさんが英国が好きで。男子たるもの紳士た