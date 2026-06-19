「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコに敗れ、初黒星。１勝１敗となり、決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。２試合を終えて、Ａ組２位で２４日の南アフリカ戦で引き分け以上なら２位以上が確定し、突破。負けた場合はメキシコ−チェコ戦の結果次第となる。痛恨のミスが敗戦に直結した。後半５分、左サイドからのク