俳優の成河（そんは）の勢いが止まらない。今年はじめに自治体を擬人化したキャラクターを演じた後、現実と虚構が入り交じった一人芝居で観客の度肝を抜いた。次に控えるのはシェークスピアの名作「ハムレット」。だがしかし、普通に表題役を演じるわけでは当然ないらしい。（小間井藍子）成河は法政大在学中、東京大駒場キャンパス内にある演劇サークルで芝居を始めた。その姉妹劇団にいたのが今回演出を手がけるニシサトシだ