アメリカのバンス副大統領はイランとの覚書の署名について、イスラエルの閣僚の中に批判的な人物がいるとして、けん制しました。【映像】攻撃により激しく炎上する複数の車（レバノン）米・バンス副大統領「トランプ大統領は、現時点でイスラエルに理解がある唯一の首脳だ」「もし私がイスラエルの閣僚だったら、世界で唯一の同盟国を批判しないだろう」バンス副大統領は18日の記者会見で、イランとの覚書の署名をめぐって、イ