タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。新たな趣味と仲間について語った。司会の黒柳徹子から還暦を前に「山登りが好きになったって」と振られ、早見は「そうなんです」と声を弾ませた。きっかけは2人の娘が幼い頃にガールスカウトのリーダーをしていた際に共に高尾山に登ったことだと言い、「ああいつか山に登りたいなと思っていて。やっと4年ぐらい前から登