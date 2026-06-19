７月２０日に両国国技館でボクシングのトリプル世界戦「Ｕ−ＮＥＸＴＢＯＸＩＮＧ６」が開催されることが１９日、主催者の帝拳プロモーションから発表された。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と元ＷＢＣ世界フライ級王者で同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が戦う。ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級３位で元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝と、同級４位