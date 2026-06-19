NISA制度が大幅に拡充されて新NISAとなったことで、「iDeCoはもう必要ないのでは？」と感じた人もいるかもしれません。しかし、iDeCoは今年12月に大幅な制度改正が予定されており、iDeCoならではの“うまみ”がさらに増す予定です。酒井富士子氏の著書『60分でわかる！新NISA 超入門［改訂新版］』（技術評論社）より、iDeCoの改正ポイントとNISAとの上手な使い分けの仕方を紹介します。2026年12月からiDeCo改正…掛金上限額は現