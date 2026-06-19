欧州メディアとの懇談会で飛び出した、次期GRモデルへの直球質問ル・マン24時間のレース中に、中嶋裕樹副社長と欧州メディアとの懇談が行われました。筆者（山本シンヤ）はひっそりとその模様を見学していましたが、日本のメディアとは異なる視点の質問に、時に豪快なジョークを交え、時に真摯に語っている姿が印象的でした。その内容は「モータースポーツがもたらす企業文化・人材育成への効果」、「水素を活用するパワ