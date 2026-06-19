ダイアモンドヘッドのブランド「ROOMMATE」より、『ROOMMATE 2styleモニター&スリムファン RM-245H』が発売される。 【画像あり】ノートパソコンや棚の上に置ける使用イメージ 本製品は、モニターに掛けて使用するスタイルと、付属のスタンドを取り付けて卓上で使用するスタイルの、2通りの設置方法に対応したスリムファン。卓上ファンの置き場所問題に対応した製品となっている。 モニタ&