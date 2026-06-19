ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』デザインの型ぬきバウムが、型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」から登場。7月3日（月）から、「ちいかわらんど」で先行販売される。【写真】『ちいかわ』型ぬきバウムは、箱もかわいすぎる！■3個セットも用意！今回登場するのは、リボンをテーマにしたちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類の型ぬきバウム。しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウン