新潟アルビレックスＢＢは、大森 尊之 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。 【大森 尊之(おおもり たかゆき)選手】 ■背番号 14 ■ポジション PG/SG ■生年月日 2002年8月14日 ■出身地 宮崎県 ■身長 180cm ■体重 82kg ■出身校 日本体育大学 ■経歴 2024.12-25熊本ヴォルターズ（特別指定選手） 2025-26 金沢サムライズ 2026- 新潟アルビレックスＢＢ ■大森 尊之選手 コメント